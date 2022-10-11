Автоэксперт назвал возможные проблемы после продажи петербургского завода Nissan

Эксперт Хресин оценил перспективу продажи завода в Петербурге. Самая большая сложность будет заключаться в поставщиках и логистикой.

По информации МК Питер, подведомственный Минпромторгу государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» выкупит российские активы завода Nissan, находящегося в Петербурге. При этом компания АвтоВаз возьмет на себя послепродажное обслуживание машин.

Автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал способность отечественного производителя справиться с такой задачей, отметив, что полностью воспроизводить все запчасти к автомобилям не способна ни одна фирма. По его словам, АвтоВАЗ тоже с большей долей вероятности будет доставлять комплектующие из Китая.

Хресин напомнил, что даже кумир миллионов Генри Форд в какой-то момент отказался от полного цикла и прибегал к сторонним поставщикам.

«Это касается любой машины: что АвтоВАЗ не сто процентов делает сам завод, что Nissan. Сейчас самое сложное — выстроить цепочки логистики с поставщиками, с доставкой разобраться. Главное, чтобы они захотели с этим работать, иначе придется искать аналоги. Скорее всего, многие запчасти будут китайского производства», — поделился своим мнением эксперт.

Кроме того, на авторынке уже случился рост цен, поэтому вряд ли Nissan сможет избежать повторения судьбы своих конкурентов по нише.