В петербургском Доме Мод прошло обсуждение перспективы развития fashion-индустрии в России

В Северной столице эксперты провели совещание и обсудили перспективы индустрии моды в России, а также ее слабые места на настоящий момент.

Участники круглого стола «Новые реалии модной индустрии» обсудили механизмы по выстраиванию российской фешен-экосистемы в условиях импортозамещения. Инициатором мероприятия стало агентство fashion-маркетинга DressCode Agent. Как сообщает «Мойка78», на мероприятие пришло более 120 человек, а также за трансляцией наблюдали пользователи сети.

Как отметил управляющий партнер Дома Мод Олег Олейников, основной задачей является создание городского пространства, где будут представлены коллекции российских дизайнеров. В настоящее время уже собрано свыше 100 брендов.

По словам президента Ассоциации развития и поддержки национальных бизнес-проектов Элины Самариной, несмотря на то, что сейчас выделяют большое количество средств на массмаркет, главной задачей остается поднимать и премиальный сегмент.

Кроме того, в ходе обсуждения был затронут запуск пилотного проекта «Петербургский дизайн». Известно, что он был создан для поддержки индустрии моды в городе. В настоящее время уже отобрано три площадки для реализации идеи, оплачены все расходы для участвующих в проекте дизайнеров.

Руководитель департамента контента аналитики Президентского фонда культурных инициатив Евгений Кульков также объяснил, как фешен-индустрия может получить грантовое финансирование. В настоящее уже идет активная готовка к первому конкурсу, который проведут в следующем году.

Ведущий байер Mercury Group (ЦУМ, ДЛТ), куратор курса по баингу в центре «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» в Высшей школе экономики Михаил Коловангин заявил о том, что сейчас критерии отбора стали жестче, так как иначе восполнить потребности российского покупателя, который уже привык к определенным брендам, не получится. Проблемными точками отрасли, по его мнению, являются отсутствие принтов, нехватка хороших материалов и недостаток насмотренности у отечественных специалистов в сфере дизайна.