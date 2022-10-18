Названа основная версия крушения самолета в Ейске

Названа основная версия крушения самолета в Ейске
Названа основная версия крушения самолета в Ейске. Фото: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Причиной падения российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который взлетел с расположенного неподалеку от жилого массива аэродрома, стала техническая неисправность.

В пресс-службе СК РФ отметили, что в настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.

В настоящее время Главным военным следственным управлением СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Следователи провели допрос летчиков, успевших катапультироваться, и персонала аэродрома.

Также в пресс-службе добавили, что следствие взяло образцы топлива на аэродроме вылета, а с места крушения самолета изъяло бортовые самописцы, по которым были назначены экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что военный самолет Су-34 рухнул в жилом массиве Ейска. В результате произошедшего есть погибший и пострадавшие.

Ейск крушение самолета Россия


 

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