Названа основная версия крушения самолета в Ейске

Причиной падения российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который взлетел с расположенного неподалеку от жилого массива аэродрома, стала техническая неисправность.

В пресс-службе СК РФ отметили, что в настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Ведомство квалифицировало крушение самолета как нарушение правил полетов.

В настоящее время Главным военным следственным управлением СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Следователи провели допрос летчиков, успевших катапультироваться, и персонала аэродрома.

Также в пресс-службе добавили, что следствие взяло образцы топлива на аэродроме вылета, а с места крушения самолета изъяло бортовые самописцы, по которым были назначены экспертизы.