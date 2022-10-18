После падения самолета в жилом массиве Ейска погибло 13 человек

После падения самолета в жилом массиве Ейска погибло 13 человек. Фото: Pxhere

После падения самолета в жилом массиве Ейска погибло 13 человек. Фото: Pxhere

Накануне военный самолет Су-34 рухнул в жилом массиве Ейска. В результате произошедшего погибло 13 человек, еще 19 пострадали.

В настоящее время спасатели завершили разбор завалов дома, который разрушился после падения самолета. Как сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, число погибших увеличилось до 13 человек, среди которых есть дети.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — заявил представитель министерства.

Кроме того, известно о 19 пострадавших. Отмечается, что во время оказания помощи пострадавшим удалось спасти еще 68 человек, в том числе при помощи автолестниц. Свыше 360 граждан были эвакуированы с места происшествия.

Бомбардировщик Су-34 упал в жилом массиве вечером 17 октября, при взлете. Согласно данным Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей. При крушении разлилось топливо, которое загорелось, после чего огонь перекинулся на жилую многоэтажку. В результате пожар занял площадь с первого по девятый этаж.

Летчики успели катапультироваться. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.