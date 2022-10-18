В Петербурге запатентовали необычную лопату для животноводства

В Петербурге запатентовали необычную лопату для животноводства
В Петербурге запатентовали необычную лопату для животноводства. Фото: Pxhere

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины оценили необычную лопату для борьбы с паразитами в почве.

Утверждается, что новое изобретение — это настоящее рациональное решение в области животноводства. Лопата представляет собой черенок с полым металлическим кубом. Об этом ветеринар Варвара Никонорова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург».

С помощью изобретения можно получить ровный куб земли для проб и установить точное количество клещей, а также наличие личинки цистицеркоида. При этом, по словам специалиста, на разных участках пробы должны быть одинаковы. Клещи являются носителями личинок ленточных червей, но их не должно быть слишком много. При этом в малых количествах паразиты полезны в формировании плодородного слоя.

Ветврач рассказала о гельминтологической оценки пастбища и поделилась, что в родном Иваново после слова «лопата» над ее изобретением смеялись, однако ученые в Петербурге идею оценили.

В результате было принято решение запатентовать интересный объект. По словам ученой, это не только полезно, но и экономично. Изготовление инновационной лопаты обошлось всего в 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фасадах домов и памятников Петербурга спрятаны окаменелости древних организмов.

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