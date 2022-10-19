Набравший долгов крупнейший рыбоперерабатывающий завод в Петербурге могут выставить на торги

В Петербурге подали в суд на старейший рыбоперерабатывающий завод из-за долгов. Предприятие могут продать на торгах.

Крупнейший в Северо-Западном Федеральном округе рыбоперерабатывающий комбинат РОК № 1 может закрыться. Предприятие находится на грани банкротства с долгами по кредитам порядка 3,8 миллиарда рублей.

За последние годы предприятие лишилось значительной доли сырья и товаров. Около 40% займа заводу предоставил Сбербанк, однако в августе специалисты банка подали на комбинат в суд. Банк потребовал вернуть ему деньги за счет ареста имущества и счетов завода. Об этом сообщает Петербургский Дневник.

Напомним, до начала пандемии на заводе выпускали около 400 товарных категорий рыбы, в том числе свежемороженую, копченую и деликатесную продукции.

Ранее Gazeta.SPb ранее рассказывала, что неурядицы с квитанциями не смогли отбить у петербуржцев готовности платить за ЖКХ.