В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как в Кудрово мужчина ранил в шею ножом своего 9-летнего сына

В Кудрово утром 19 октября мужчина удерживал своего малолетнего сына в квартире, приставив к его горлу нож. Мальчик оказался в реанимации, возбуждено уголовное дело.

По информации прокуратуры Петербурга, утром 19 октября в городе Кудрово специализированные службы и следственные органы проводили проверку по факту угрозы жизни и здоровью девятилетнего мальчика со стороны своего отца в квартире дома по улице Столичной.

Правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина после скандала с женой в пьяном состоянии подкараулил сына по дороге в школу и увел к себе в квартиру, после чего стал звонить жене с угрозами, поскольку та несколько месяцев назад уехала с двумя детьми к матери.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись наряды полиции и бойцы полицейского отряда специального назначения. На лестничной клетке правоохранителей встретила мать ребенка. Выяснилось, что мужчина уже успел ранить ножом сына и грозился его убить.

В ходе переговоров злоумышленник все же согласился открыть дверь под предлогом оказания мальчику медпомощи. Ребенка в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализировали в реанимацию, а его отца обезоружили.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статье 30 и пункту «в» части 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Центральном районе врачи не смогли спасти молодого человека, получившего ножевое в грудь.