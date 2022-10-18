В Центральном районе врачи не смогли спасти молодого человека, получившего ножевое в грудь

В Центральном районе врачи не смогли спасти молодого человека, получившего ножевое в грудь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе врачи не смогли спасти молодого человека, получившего ножевое в грудь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Новгородской улице мужчина был тяжело ранен ножом в грудь, после чего экстренно госпитализирован в больницу. Однако выжить гражданин не смог и скончался на больничной койке.

Как стало известно Gazeta.SPB, о произошедшем стало известно 17 октября около 11:21. Молодого человека 23 лет обнаружили у дома 23, рядом с аптекой. Утверждалось, что неизвестные ранили ножом брата одного из граждан.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и установили, что пострадал житель республики Дагестан, неработающий, который бригадой скорой помощи был забран в Мариинскую больницу, где в последствии скончался в районе 13 часов дня. Медики диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение грудной клетки.

От граждан удалось узнать, что к произошедшему причастен гражданин на иномарке, которая скрылась с места преступления. Было решено ввести в действие план «Перехват».

Позже во дворе дома 23 по Индустриальному проспекту задержали подозреваемого 24-летнего гражданина республики Таджикистан, временно зарегистрированного в поселке Щеглово Всеволожского района. Его передали полиции, после чего поместили в ИВС.

На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, но зону происшествия не охватывает. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мужчину с тяжелыми ножевыми ранениями нашли на улице Чебышёвской в Петергофе. Специалисты направили пострадавшего в реанимацию.