В Петергофе мужчина попал в реанимацию с изрезанными ребрами и челюстью

В Петергофе мужчина попал в реанимацию с изрезанными ребрами и челюстью. Фото: Pxhere

В Петергофе мужчина попал в реанимацию с изрезанными ребрами и челюстью. Фото: Pxhere

Мужчину с тяжелыми ножевыми ранениями нашли на улице Чебышёвской у дома 4 в Петергофе. Специалисты направили пострадавшего в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент в Петродворцовом районе произошел около 23:00 у дома 6 по Чебышевской. По словам пострадавшего, неизвестный нанес несколько ножевых ранений. Мужчину обнаружили только 16 октября около 15:45.

В результате медики диагностировали проникающие ножевые ранения 5-ого и 6-ого ребра, резанную рану нижней челюсти слева, ЗЧМТ и СГМ. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напавший преступник разыскивается, все детали и обстоятельства выясняются.

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