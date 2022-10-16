Петербуржец нашел труп брата в комнате коммуналки на Уральской

В Василеостровском районе 40-летний мужчина вернулся в коммунальную квартиру, где проживал вместе с братом, и нашел родственника мертвым в многочисленными гематомами головы.

Как стало известно Gazeta.SPB, граждане проживали в коммунальной квартире на улице Уральская, 15. В субботу, 15 октября, к правоохранителям обратилась 61-летняя мать двух мужчин и сообщила, что один из ее сыновей обнаружил мертвого 40-летнего брата. Все произошло около 12:30.

Специалисты обнаружили труп с сильно избитой головой на диване, обследовали место происшествия и отправили тело в морг для установления точной причины смерти.

В тот же день, 15 октября, около 16:30 в той же самой квартире «по горячим следам» задержали подозреваемого 38-летнего гражданина республика Беларусь. Предполагается, что 14 октября около 20:00 в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, гражданин руками избил погибшего.

Мужчину задержали и доставили в отделение, где составили протокол, после этого подозреваемого перевели в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранителям Выборгского района Петербурга днем в субботу поступило сообщение от жительницы поселка Парголово. Заявительница сообщила, что ударила сожителя ножом.