Жительница Парголово вонзила нож в грудь своего сожителя

Жительница Парголово вонзила нож в грудь своего сожителя. Фото: "Яндекс.Карты"

Жительница Парголово вонзила нож в грудь своего сожителя. Фото: "Яндекс.Карты"

Правоохранителям Выборгского района днем в субботу поступило сообщение от жительницы поселка Парголово. Заявительница сообщила, что ударила сожителя ножом.

Все произошло около 12:30 на улице Тихоокеанская, 1, корпус 1. Специалисты прибыли на место и задержали 62-летнюю неработающую, которая в результате внезапно возникшего конфликта после распития спиртных напитков нанесла своему 43-летнему сожителю ножевое ранение грудной клетки.

Гражданку доставили в отделение полиции, составили протокол и поместили в СПСЗЛ. У пострадавшего диагностировали слепое колото-резанное ранение правой половины грудной клетки, пневмоторекс и алкогольную интоксикацию. В тяжелом состоянии мужчина отправился в реанимацию.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области женщине пришлось взяться за нож при защите от агрессии мужа. Возбуждено уголовное дело.