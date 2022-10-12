Пьяная уголовница из Ленобласти пырнула ножом в живот мужа, защищаясь от побоев

Во Всеволожском районе Ленобласти женщине пришлось взяться за нож при защите от агрессии мужа. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 9 октября в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Хапо-Ое ее подругу муж-наркоман избивает палкой. Женщину не выпускают из дома, а ее супруг забрал деньги.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили 46-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Его в тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи во всеволожскую больницу.

Через несколько минут на месте происшествия полицейские «по горячим следам» задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемую в совершение преступления — ей оказалась 40-летняя сожительница пострадавшего.

Выяснилось, что женщина ранее была судима по многим статьям УК РФ, включая умышленное уничтожение имущества, грабеж и кражу.

Через несколько дней пострадавший мужчина написал заявление на свою агрессивную пассию. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны).

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