Нетрезвый житель Кингисеппа лишился телефона, креста и двух нательных икон после короткой встречи с преступником

В Кингисеппском районе Ленобласти нетрезвым состоянием местного жителя решил воспользоваться злоумышленник, буквально позарившийся на «святое». Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 15 октября в городе Кингисепп на местного жителя напал неизвестный и отобрал ценные вещи, после чего с места происшествия скрылся.

Преступник, применив физическую силу, похитил у пострадавшего ювелирные изделия из металла желтого цвета — крест и икону с изображением Николая Чудотворца, а также икону с ликом ангела-хранителя. Кроме того, злоумышленника заинтересовал и мобильный телефон Microsoft Lumia.

Где именно и в какой час произошло преступление мужчина вспомнить не смог, поскольку в тот момент был сильно пьян. Примет неизвестного потерпевший также не запомнил.

По факту произошедшего следователи 18 октября возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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