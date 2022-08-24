В Петербурге ищут горе-похитителя шампуней, угрожавшего ножом работникам «Дикси»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают злоумышленника, попытавшегося вынести из магазина «Дикси» шампуни и угрожавшего сотрудникам ножом.

Во вторник неизвестный мужчина пришел в один из «Дикси» Петербурга и решил бесплатно забрать несколько шампуней. В ответ на просьбы оставить товар злоумышленник схватился за нож.

В итоге мужчина бросил шампуни на пол и начал угрожать работникам магазина. После этого мужчина скрылся, никто не пострадал. Большая часть похищенного у злоумышленника выпала, пишет «Мойка78».

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что злоумышленники проникли в аптеку Невского района, взломав дверь, после чего похитили сейф с деньгами и благополучно скрылись.