«Мособлгаз» построил три котельные для отопления школ и детских садов в ДНР

«Мособлгаз» построил три котельные для отопления школ и детских садов в ДНР
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Московская область построила три котельные в Новоазовском районе ДНР. Теперь дети в местных детсадах и школах впервые за восемь лет перестанут мерзнуть в отопительный сезон.

По информации телеканала 360, в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики появились три новые котельные, которые построил «Мособлгаз». Менее чем за два месяца специалисты возвели и подготовили к эксплуатации новые объекты теплоснабжения.

Изначально Московская область хотела модернизировать старые объекты в ДНР, но здания и оборудование котельных были в крайне изношенном состоянии. Глава районной администрации Олег Моргун отметил, что современные котельные построили в трех населенных пунктах для всех социальных объектов, включая школы, детские сады, амбулатории, клубы, библиотеки, почты и так далее.

Глава одной из сельских администраций напомнил, что раньше в республике были постоянные проблемы с отоплением из-за атак ВСУ. Кроме того, приходилось заново отстраивать школы и остальные здания.

«За эти годы доставалось нам немало от украинской армии, котельную мы восстанавливали несколько раз, пока сами могли — и крышу, и трубы», — сообщил сельский глава.

Подмосковные энергетики уже построили в ДНР шесть новых котельных, еще одна сейчас находится в высокой степени готовности. В 2022-2023 годах в Мариуполе восстановят еще 11 объектов теплоснабжения.

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