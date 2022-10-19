Петербуржцы с 20 октября смогут проголосовать за любимых активистов премии «Город действия»

Социально-ориентированная премия «Город действия» даст старт зрительскому голосованию 20 октября. Жителям Петербурга и Ленобласти предложат проголосовать за любимы кумиров, занимающихся улучшением среды.

По информации Мойки78, завтра, 20 октября, в соцсети Вконтакте стартует голосование в рамках премии «Город действия». Горожане смогут выбрать, какие герои Петербурга и Ленобласти наиболее значимы и любимы. Оргкомитет конкурса призвал участников конкурса начинать готовить свои фан-клубы к активной поддержке.

Всего в «Городе Действия» будет пять номинаций: «Волонтерское движение», «Социальный Петербург», «Зоозащитное движение», «Экологическое движение» и «Мой квартал». Голосовать за любимых активистов петербуржцы смогут до полуночи 25 октября.

Поддержать каждый горожанин сможет только одного участника. Кроме того, голосование будет полностью анонимным. Партнеры премии — Автошкола «Светофор», Dostaевский, Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге среди активистов определены 35 номинантов в премии «Город действия».