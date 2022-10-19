В состав жюри «Города действия» вошли известные активисты Северной столицы

В жюри премии «Город действия» вошли известные активисты и волонтеры Петербурга.

По информации Мойки78, премия «Город действия» сформировала состав жюри, которое выберет самых успешных активистов и волонтеров Петербурга. Так оценивать конкурсантов будет координатор общественного движения «За берег» Виктория Шкуропат, которая занимается сохранением береговой линии Финского залива.

Компанию активистке составит почетный донор России и руководитель общественного движения «Энергия доброты» Виктор Андронов. В состав жюри также вошли волонтер и донор Кирилл Базылев и основатель волонтерского объединения МВО «Ангелы добра» Алексей Тульнев.

В состав жюри вошли и журналисты, среди которых — главный редактор Мойки78 Олег Третьяков, креативный директор издания Сергей Чичкаленко и генеральный директор «Газеты.СПб» София Храмцова.

Проспонсировал премию бренд мужской косметики REBEL. Партнеры премии — Автошкола «Светофор», Dostaевский, Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы с 20 октября смогут проголосовать за любимых активистов премии «Город действия».