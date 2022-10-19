Пандемия сократила ожидаемую продолжительность жизни россиян на 3,3 года

В Минздраве заявили о влиянии пандемии на ожидаемую продолжительность жизни в России. Оказывается, этот показатель сократился на 3,3 года.

По данным РИА Новости, замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина заявила на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов, что ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции.

«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», — отметила Гульшина.

Чиновница напомнила, что, согласно указу президента страны о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.