В России начал сворачивать производство первый западный производитель лекарств

Напомним, что Orion Pharma работает в России 15 лет и производит препарат для лечения ревматоидного артрита, на который приходится 84% от всех российских продаж лекарств с этим компонентом. Если OR закроет офис в России, это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из страны.