В России начал сворачивать производство первый западный производитель лекарств

Россию может покинуть первый западный фармпроизводитель — финская компания Orion Pharma, проработавшая в стране 15 лет.
По информации «Ведомостей», финская Orion Pharma планирует ликвидировать российский офис. По данным источника издания, сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения. Вероятно, такое решение соответствует общей тенденции финских компаний покидать российский рынок.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаиал Бурмистрова, несмотря на то что наш рынок чрезвычайно интересен Финляндии, сейчас экономические отношения разрываются. Так Россию уже успели покинуть девелопер YIT, инвесткомпания Sponda, ритейлер Prisma, производитель хлебных и кондитерских изделий Fazer.
Напомним, что Orion Pharma работает в России 15 лет и производит препарат для лечения ревматоидного артрита, на который приходится 84% от всех российских продаж лекарств с этим компонентом. Если OR закроет офис в России, это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из страны.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российские врачи потребовали включить атопический дерматит в федеральный реестр льготного лекарственного обеспечения.