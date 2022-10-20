В Ленобласти задержали мужчину, нашедшего в своей квартире разлагающийся труп сожительницы с черной головой

В Кировском районе Ленобласти мужчина обнаружил в своей квартире труп сожительницы в стадии разложения. Его показания не сошлись с реальной картиной событий.

Как стало известно Gazeta.SPb, 19 октября в полицию обратился 38-летний житель Ленобласти с сообщением о том, что в своей квартире по улице Есенина в поселке Назия он обнаружил труп сожительницы. По его мнению, женщина могла отравиться алкоголем.

В результате выезда правоохранители обнаружили в квартире труп 36-летней женщины со стадией разложения 4-5 дней. Грудная клетка и живот женщины были в крови, голова и шея были черного цвета, как у висельника, распухший язык высовывался наружу.

Звонившего в полицию мужчину задержали на месте происшествия и поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Кронштадте из квартиры в морг увезли мертвое тело с гематомами неизвестной давности.