В Кронштадте из квартиры в морг увезли мертвое тело с гематомами неизвестной давности

В Кронштадте из квартиры в морг увезли мертвое тело с гематомами неизвестной давности. Фото: unsplash

В Кронштадте из квартиры в морг увезли мертвое тело с гематомами неизвестной давности. Фото: unsplash

В одной из квартир дома на улице Зосимова в Кронштадте обнаружили мертвую женщину.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября около 11:17 к правоохранителям обратился диспетчер скорой, который сообщил, что в квартире дома 42/23 по Зосимова нашли труп 34-летней женщины.

По прибытию на место специалисты установили, что квартира, в которой находилась мертвая гражданка, принадлежит 44-летнему мужчине. На голове погибшей зафиксировали гематомы неизвестной давности. Сама женщина зарегистрирована в Тосненском районе поселке Ульяновка, но проживала на Зосимова.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяты следы пальцев рук, след обуви и мобильный телефон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга, недалеко от стоянки, обнаружили мертвого мужчину, который долго время жил в шалаше.