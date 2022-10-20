В Петербурге «по горячим следам» задержали извращенца, лизавшего половые органы первоклассника на даче

Во Всеволожском районе Ленобласти дачные посиделки обернулись педофильским развратом с участием первоклассника и пьяного гостя — его задержали по «горячим следам».

Как стало известно Gazeta.SPb, 19 октября в полицию обратилась жительница Петербурга с заявлением о том, что вечером 18 октября 44-летний петербуржец, находясь в дачном доме поселка Токсово, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летнего сына. В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленника пригласил на дачу отец мальчика для совместного распития алкоголя.

Оказалось, извращенец подошел к ребенку в тот момент, когда он лежал на кровати в одной из комнат. Мужчина лизнул половые органы школьника через трусы, после чего приспустил его трусы и повторил свой поступок. Затем он облизнул живот и руку мальчика. В этот момент в комнату зашел отец школьника и выгнал извращенца, узнав о происходящем.

Злоумышленника «по горячим следам» задержали в своей квартире дома на Канонерской улице в Петербурге — его поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что летом под Петербургом педофил вместе с сообщницей растлил двух девочек, приехавших на дачу.