Сотрудники Ozon устроили утреннюю поножовщину на Витебском проспекте

Во Фрунзенском районе Петербурга между сотрудниками маркетплейса Ozon произошел конфликт, перешедший в драку с ножом. Одного из участников драги госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 19 октября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома по улице Ярослава Гашека. Прибывшие на место правоохранители установили, что у пункта выдачи Ozon на Витебском проспекте в результате словесного конфликта произошла драка между 26-летним продавцом компании и неизвестным бывшим сотрудником.

Один из продавцов маркетплейса попытался разнять дерущихся и получил ножевое ранение в ногу от агрессора, который с места происшествия скрылся. Выяснилось, что оба участвовавших в конфликте продавца были гражданами Узбекистана.

В результате драки первый продавец с колото-резанным непроникающим ранением груди в тяжелом состоянии попал в НИИ Скорой помощи, а второй, с ножевым ранением задней поверхности левого бедра, получил медицинскую помощь и был отпущен домой.

С места преступления изъяли нож и смывы вещества бурого цвета. Правоохранители приняли меры к к розыску неизвестного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Кировском районе мужчине перегородил путь к дому неизвестный с ножом.