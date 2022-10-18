В Кировском районе мужчине перегородил путь к дому неизвестный с ножом

В Кировском районе мужчине перегородил путь к дому неизвестный с ножом. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе мужчине перегородил путь к дому неизвестный с ножом. Фото: "Яндекс.Карты"

На Дачном проспекте после конфликта один из граждан выхватил нож и вонзил его в грудь второго, после чего с места преступления скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября около 01:59 в экстренные службы сообщили о раненом мужчине, которого нашли у дома 20 по Дачному проспекту.

Позже на указанное место прибыли правоохранители, которые установили, что пострадавшим является 39-летний неработающий местный житель. В тяжелом состоянии из квартиры машина скорой доставила гражданина в больницу № 26.

По словам самого мужчины все произошло около 00:05 рядом с его домом после завязавшегося конфликта. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резанное ранение грудной клетки и шок.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Новгородской улице мужчину тяжело ранили ножом в грудь. Выжить гражданин не смог и скончался на больничной койке.