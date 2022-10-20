Петербуржец обратился в полицию после жалоб 12-летней школьницы на домогательства своего 14-летнего брата

Петербуржец обратился в полицию после жалоб 12-летней школьницы на домогательства своего 14-летнего брата
Фото: unsplash

В Красносельском районе Петербурга 12-летняя девочка пожаловалась на домогательства со стороны старшего брата спустя два месяца после случившегося. Неприятные подробности узнал сосед, вызвавший полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 19 октября в полицию Петербурга поступило сообщение от жильца дома на Геологической улице, о том, что за 15 минут до звонка к нему пришла 12-летняя соседка и рассказала, что около двух месяцев назад ее брат, ученик 8 класса, пытался силой склонить ее к интиму.

Правоохранители прибыли на место происшествия и опросили мальчика — его передали законным представителям. Материалом дела займется Следственный отдел по Красносельскому району СК России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали облапавшего школьницу молодого развратника из Узбекистана.

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