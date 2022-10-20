Мчавшийся по Ленсовета лихач на KIA переломал позвоночник выходившей из трамвая пятикласснице

В Московском районе Петербурга выходившая из трамвая школьница попала в больницу с переломанным позвоночником — ее сбил лихач на KIA.

Как стало известно Gazeta.SPb, 19 октября у дома по улице Ленсовета 39-летний петербуржец на KIA наехал на пешехода в месте остановки маршрутного транспортного средства. Водитель сбил пятиклассницу, выходящую из трамвая.

В результате ДТП девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Детскую городскую больницу. У школьницы диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника и ушиб нижней части спины и таза.

Выяснилось, что водитель KIA ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту произошедшего было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки и получил серьезные травмы.