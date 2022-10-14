В Петербурге мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки и получил серьезные травмы

В Петербурге мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки и получил серьезные травмы. Фото: unsplash

В Петербурге мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки и получил серьезные травмы. Фото: unsplash

Автомобиль сбил пятиклассника у одного из домов по Кондратьевскому проспекту. После произошедшего одиннадцатилетний ребенок отправился на больничную койку в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPB, 13 октября около 19:13 вечера 59-летняя женщина, управляя своим «Хендай-Солярис», следовала от проспекта Маршала Блюхера к Бестужевской улице. В зоне нерегулируемого перекрестка появился несовершеннолетний на электросамокате, который переезжала проезжую часть без сопровождения родителей.

В результате ДТП пострадавший с закрытой травмой живота, разрывом воротной вены, ушибом париссиматозных органов и автотравмой в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу имени К.А. Раухфуса.

Известно, что автомобилистка к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекалась 10 раз за нарушение правил дорожного движения и несоблюдение требований дорожных знаков. Штрафы гражданка оплатила частично.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что накануне в Калининском районе произошло столкновение двух автобусов на Бестужевской улице. Виновного в произошедшем водителя пообещали уволить.