Водителя автобуса, устроившего утром в четверг аварию на Бестужевской, уволят

Водителя автобуса, устроившего утром в четверг аварию на Бестужевской, уволят. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Водителя автобуса, устроившего утром в четверг аварию на Бестужевской, уволят. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сегодня утром в Калининском районе произошло столкновение двух автобусов на Бестужевской улице. Виновного в произошедшем водителя пообещали уволить.

В четверг, 13 октября, около 10 утра транспорт столкнулся лоб в лоб. Автобус № 183 отъезжал от остановки и выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус № 271. В результате было разбито окно со стороны водителя.

К счастью, серьезных травм никто не получил, а виновника аварии привлекут к ответственности и уволят. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на комитет по транспорту.

Отмечается, что все пострадавшие в инциденте пассажиры застрахованы, им выплатят денежную компенсацию, а перевозчик поможет с процедурой оформления необходимых документов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комтранс Санкт-Петербурга организовал обучение 9,5 тысяч водителей автобусов для того, чтобы повысить комфорт и безопасность горожан.