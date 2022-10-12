В Петербурге 9,5 тысяч водителей автобусов прошли усиленное обучение для безопасности горожан

Комтранс Петербурга организовал обучение 9,5 тысяч водителей автобусов для того, чтобы повысить комфорт и безопасность жителей Северной Столицы.

По информации пресс-службы Комитета по транспорту, в Петербурге прошли профессиональное обучение 9 515 водителей, имеющих водительские права категории «Д». Так каждый сотрудник независимо от стажа вождения прошел обязательную трехступенчатую подготовку.

Такая подготовка включает в себя теоретическую и практическую части, а также стажировку на линии как с пассажирами, так и без них. Продолжительность подготовки может достигать 240 часов, а по результатам прохождения всех этапов подготовки каждый водитель сдает обязательный зачет.

Стоит отметить, что занятия для водителей проходят в специально оборудованных классах. К примеру, у перевозчика АО «Третий парк» есть VR-тренажер для обучения работе на автобусах на сжиженном природном газе. При его помощи водители обучаются проведению предрейсового осмотра транспортного средства перед выходом на линию.

Работников, нарушивших ПДД, заносят в «стоп-лист» и до пересдачи зачета не допускают на линию. Кроме того, водителя могут оштрафовать, перевести на другую линию или даже уволить за особенно серьезные нарушения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что просьбы горожан убедили Комтранс усилить движение общественного транспорта в Петербурге.