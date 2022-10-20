Частичная мобилизация не смогла заставить петербуржцев продавать свои квартиры с пометкой «срочно»

Эксперты выяснили, что с началом частичной мобилизации в Петербурге практически не увеличилось количество квартир, продаваемых с пометкой «срочно».

По данным агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП», частичная мобилизация не привела к резкому увеличению срочной продажи квартир на вторичном рынке Санкт-Петербурга. На данный момент эксперты зафиксировали лишь 2% таких объектов.

«Сегодня на рынке появляются квартиры уезжающих. Опознать такие объекты можно не только по слову «срочно», но и, например, по фразам: «Продаёт жена» или «Продаёт знакомая». Продаются такие объекты по доверенности с небольшим дисконтом. Но я бы искал квартиры «уезжающих» людей в разделе аренда. Человеку приятно понимать, что ему есть куда возвращаться», — прокомментировал ситуацию генеральный директор агентства Алексей Бондарев.

Для сравнения, собственники жилья в Москве отреагировали на новости о начале частичной мобилизации более активно и втрое увеличили количество продающихся квартир с пометкой «срочно». При этом многие продавцы в сентябре были готовы сделать скидку до 20%.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге подешевела аренда квартир из-за частичной-мобилизации.