Петербургские ученые пересчитали белых медведей на острове Врангеля при помощи беспилотников

Петербургские ученые пересчитали белых медведей на острове Врангеля при помощи беспилотников
Фото: unsplash

Группа ученых из Петербурга, Москвы и с Чукотки пересчитала на острове Врангеля белых медведей. Косолапых засекли с помощью беспилотников.

По информации Петербургского Дневника, ученые из Петербурга, Москвы и с Чукотки завершили первый этап программы научных исследований экспедиции «Беломедвежья перепись». Исследователи впервые использовали беспилотные летательные аппараты «Орлан» для пересчета медведей.

Дроны кружили над Арктикой более ста часов, преодолев свыше восьми тысяч километров и сделав 23 тысячи снимков. В результате картина стала ясна — на острове Врангеля обитают 360 белых медведей. По словам ученых, в дальнейшем такой способ позволит отслеживать численность популяции, влияющей на состояние экосистемы Арктического региона.

«Беспилотники – это эффективный инструмент. А еще дешевый и безопасный метод исследования. Кроме того, беспилотники могут применяться там, где на самолете летать нельзя, так как дроны не оказывают шумового воздействия на животных. Например на моржей, которые могут испугаться и задавить детенышей, если их напугать», – отметил исследователь Владимир Черноок.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что медведица с медвежатами встретились посетителям Нижне-Свирского заповедника.

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