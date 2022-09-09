Медведица с медвежатами встретились посетителям Нижне-Свирского заповедника

Посетителям Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области посчастливилось встретиться с семейством медведей. Это был совсем не опасно, так как, по словам сотрудников, животные здесь близко не подходят к людям.

О необычной встрече сообщили в группе заповедника «ВКонтакте» «Нижне-Свирский государственный заповедник». Любопытные мишки выглядывали и смотрели на гостей, в то время как они делали тоже самое со своей стороны.

Таким образом группе туристов повезло увидеть животных в естественной среде обитания без угрозы опасности. Как рассказали в заповеднике, группа не отходит от машины, пока специалист не убедится, что никаких движений животных вокруг нет. Также отмечается, что медведи близко не подходили, а фото сделано с использованием оптики.

«Поэтому такие встречи исключительно радость, а не волнения или опасения», — заметили сотрудники.

Когда приехал понаблюдать за природой, а она сама наблюдает за тобой: семья медведей с любопытством рассматривала посетителей Нижне-Свирского заповедника.

За людьми наблюдали не только мама медведица, но и медвежата, которых было очень трудно разглядеть в подлеске. Запечатлеть «хозяйку тайги» успел орнитолог Владимир Головань, находившийся в составе группы.

Также экскурсанты смогли увидеть на Ладоге орланов-белохвостов и маленьких куликов — галстучников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работники выборгского парка «Монрепо» обратились к посетителям с просьбой не строить на территории заповедника своеобразные туры из камней. По словам специалистов, построенные из камней пирамиды разрушают берегоукрепление и нарушают визуальное восприятие музея-заповедника.