У дома в Виленском переулке нашли стонущего окровавленного «Александра» в трусах

У дома в Виленском переулке нашли стонущего окровавленного "Александра" в трусах. Фото:"Яндекс.Карты "

У дома в Виленском переулке нашли стонущего окровавленного "Александра" в трусах. Фото:"Яндекс.Карты "

В Центральном районе ночью 20 октября заметили мужчину в крови, который, лежа на асфальте, стонал от боли.

Инцидент произошел с 19 на 20 октября. Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение в полицию поступило около 02:07. Звонившая сообщила, что у дома 6 по Виленскому переулку нашла окровавленного мужчину в одних трусах. Оказалось, что неизвестного гражданина зовут Александр». Пострадавшего забрали в Мариинскую больницу.

Позже врачи сообщили, что у «Александра» диагностировали ЗЧМТ, УГМ, закрытый перелом костей носа, нижней челюсти, ушибленную рану подбородка и открытый перелом большеберцовой кости правой стопы. В тяжелом состоянии, без проведения опроса гражданина госпитализировали.

Предполагается, что пострадавшему 21 год, он проживает в этом же доме по Виленскому переулку. При просмотре видеонаблюдения удалось установить, что около 01:54 он упал на асфальт у фасада здания дома 3 с высоты 3 этажа.

Обстоятельства и детали произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Петербурга девятиклассница погибла, выпав с общего балкона. 16-летнюю девушку заметила прохожая.