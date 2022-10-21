На фоне частичной мобилизации активное обращение к ЭКО может вызвать демографический взрыв

Есть вероятность, что из-за недавнего заявления, сделанного в Госдуме по поводу отсрочки от частичной мобилизации, многие россияне всерьез задумаются об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Не так давно сообщалось, что отец, у которого уже есть ребенок, и чья супруга более 22 недель беременна двойней, может быть освобожден от воинского призыва в рамках частичной мобилизации. Получается, что здесь речь идет сразу о трех детях, как и положено для отсрочки по закону в таком случае. В Госдуме заметили, что подобных семей сейчас немного, но при помощи ЭКО ситуация могла бы измениться. «Мойка78» исследовала процедуру ЭКО и выяснила, насколько реальна ее популярность и какие Россию ждут перспективы в таком случае.

Отмечается, что появление на свет двойни при ЭКО — не редкость. Обычно приживается два эмбриона, и в таких случаях на раннем сроке беременности за будущими родителями стоит выбор: оставить двойню или исключить один эмбрион.

В современных реалиях такой вариант кому-то может показаться выходом. При этом процедура ЭКО стоит недешево, так как включает в себя несколько этапов, каждый из которых требует затрат. Более того, от подготовки к процедуре и до ее осуществления женщина должна будет принимать различные дорогие препараты. В ряде случаев их цена может достигать 40-50% от стоимости самой программы оплодотворения.

В Северной столице цены на базовую программу искусственного оплодотворения стоят в пределах 150-200 тысяч рублей. В случае, если семейная пара не может взять такие расходы, есть выход — можно получить квоту на бесплатное ЭКО по полису ОМС. Но тут есть нюанс: все, что не входит в базовую программу, нужно будет оплачивать самостоятельно.

Примечательно, что в случае популярности ЭКО на фоне мобилизации, эта сфера может стать очень прибыльной. Также программа ЭКО может стать отдельным сегментом рынка. Кроме того, ранее упомянутое заявление Госдумы об отсрочке может спровоцировать в России демографический взрыв.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы, которые подлежат мобилизации, начали думать об усыновлении детей из-за отсрочки от призыва. Альтернативным вариантом сейчас становится оформление опеки над близкими несовершеннолетними родственниками.