Подлежащие мобилизации петербуржцы задумались об усыновлении детей-сирот ради отсрочки

Жители Петербурга, которые подлежат мобилизации, начали думать об усыновлении детей из-за отсрочки от призыва. Альтернативным вариантом становится оформление опеки над близкими несовершеннолетними родственниками.

Рост интереса к процедуре усыновления детей начали фиксировать петербургские юристы. Причем чаще всего задумываются об этом семьи, где уже есть дети. Прежде всего граждан интересует, даст ли сам факт запуска процедуры усыновления отсрочку от мобилизации. Об этом рассказала «Мойка78».

Юрист Олег Красников поделился, что обычно к специалистам обращаются две категории людей: граждане знакомые с ребенком и передавшие документы на усыновление до объявления мобилизации, и те, у кого есть двое детей, но желающие еще одного, так как по закону до отсрочки, по заявлениям Госдумы, нужно трое несовершеннолетних в семье.

Однако подчеркивается, что при оформлении опеки или усыновлении сразу забрать ребенка не получится. В требованиях говорится, что люди, которые хотят взять на воспитание несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, должны пройти специальную подготовку в школе приемных родителей. После этого выдадут положительное заключение, но только при условии соответствия гражданина всем требованиям законодательства.

Для потенциально мобилизованных есть еще один вариант отсрочки, но он подходит только тем, у кого есть брат или сестра, обучающиеся в школе или колледже на первых курсах.

По словам Красникова, военкомат на свое усмотрение может дать отсрочку родному брату или сестре несовершеннолетнего. Такая ситуация возможна при наличии обоих родителей, однако при переезде несовершеннолетнего в другой город к родственнику. В таком случае оформляется временная опека. Когда расстояние между родителями и ребенком большое, будущий опекун должен подать соответствующее заявление, пройти проверку жилищных условий и получить акт о назначении опекуна. С пакетом документов о временной опеки можно обращаться в военкомат за отсрочкой. Несмотря на то, что бронь в таких случаях законом не предусмотрена, шансы оспорить призыв в суде выше.

Тем не менее, если усыновление или опека связаны только с отсрочкой, призывникам советуют не использовать эти методы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что частичная мобилизация внесла изменения на рынок недвижимости Санкт-Петербурга. Наблюдается снижение стоимости аренды квартир, при которой предложение осталось на прежнем уровне, но спрос существенно снизился.