Пенсионер с Кораблестроителей за неделю потерял свыше 4 млн

В Василеостровском районе снова безжалостно поработали мошенники, из-за которых пожилой мужчина лишился более 4 млн буквально за неделю.

Как стало известно Gazeta.SPB, 20 октября около 16:15 в отделении полиции обратился 70-летний гражданин, проживающий на улице Кораблестроителей, 23, корпус 1. Пенсионер рассказал, что с 12 по 19 октября ему звонили неизвестные, представляющиеся сотрудниками ОВД и Центробанка.

Звонившие заявили, что кто-то пытается оформить кредит на имя петербуржца, поэтому нужно срочно перевести все деньги на безопасный счёт. В период с 12 по 18 число пожилой человек через личный кабинет банка и салоны связи перевёл на указанные неизвестными счета 4 084 753 рубля.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пенсионерка хотела спасти подругу и отдала мошенникам 2 млн рублей.