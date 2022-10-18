Пенсионерка с Энергетиков, чтобы спасти подругу, отдала мошенникам 2 млн

В Красногвардейском районе пожилая гражданка попалась на уловки мошенников и потеряла 2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября около 13:51 к правоохранителям обратилась 85-летняя пенсионерка с проспекта Энергетиков. Женщина рассказала, что утром, примерно в 11:27, ей на мобильный телефон с разных телефонов звонила неизвестная женщина, которая представилась её «подругой» и заявила, что стала виновницей ДТП. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности злоумышленница убедила заявительницу передать курьеру 2 00 000 рублей в подъезде по месту жительства.

По описанию пострадавшей, мужчина, приходивший к ней, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения. Других примет пенсионерка не запомнила.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали студента, обманувшего пожилую женщину на четверть миллиона.