Студента петербургского вуза задержали за обман пенсионерки на четверть миллиона

Студента петербургского вуза задержали за обман пенсионерки на четверть миллиона
Студента петербургского вуза задержали за обман пенсионерки на четверть миллиона. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Кировском районе расследуют дело о мошенничестве на четверть миллиона рублей, подозреваемым по нему проходит студент одного из петербургских вузов.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября в полицию обратилась дочь пожилой женщины, которая сообщила, что неизвестный под видом следователя убедил ее 86-летню мать передать крупную сумму денег курьеру.

Пострадавшая с улицы Бурцева 17 октября около 10:00 получила с неустановленного номера на домашний телефон. Неизвестный представился следователем и заявил, что дочь пенсионерки попала в ДТП, чтобы она смогла избежать привлечения к ответственности, необходимо около 11:00 в подъезде по месту жительства передать курьеру 100 000 рублей и 2 500 долларов США.

Женщина выполнила указание мужчины и отдала прибывшему к ней молодому человеку 254 400 рублей. К счастью, на домофоне и фасаде дома установлено видеонаблюдение. Специалисты просмотрели камеры и «по горячим следам» в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Архангельской области, студент третьего курса петербургского вуза, который в настоящий момент проживает в хостеле.

Молодого человека доставили в отделение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и проводятся мероприятия направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионер доверился следователю и потерял более 1,5 миллиона рублей. Сейчас делом занялась полиция.

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