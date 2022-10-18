Студента петербургского вуза задержали за обман пенсионерки на четверть миллиона

В Кировском районе расследуют дело о мошенничестве на четверть миллиона рублей, подозреваемым по нему проходит студент одного из петербургских вузов.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября в полицию обратилась дочь пожилой женщины, которая сообщила, что неизвестный под видом следователя убедил ее 86-летню мать передать крупную сумму денег курьеру.

Пострадавшая с улицы Бурцева 17 октября около 10:00 получила с неустановленного номера на домашний телефон. Неизвестный представился следователем и заявил, что дочь пенсионерки попала в ДТП, чтобы она смогла избежать привлечения к ответственности, необходимо около 11:00 в подъезде по месту жительства передать курьеру 100 000 рублей и 2 500 долларов США.

Женщина выполнила указание мужчины и отдала прибывшему к ней молодому человеку 254 400 рублей. К счастью, на домофоне и фасаде дома установлено видеонаблюдение. Специалисты просмотрели камеры и «по горячим следам» в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Архангельской области, студент третьего курса петербургского вуза, который в настоящий момент проживает в хостеле.

Молодого человека доставили в отделение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и проводятся мероприятия направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионер доверился следователю и потерял более 1,5 миллиона рублей. Сейчас делом занялась полиция.