В Выборгском районе лжеследователь «помог» петербуржцу потерять 1,5 млн

Пожилой петербуржец доверился следователю и потерял более 1,5 миллиона рублей. Сейчас делом занялась полиция.

Как стало известно Gazeta.SPB, 16 октября около 15:20 в отделение полиции обратился 76-летний пенсионер, проживающий на улице Хошимина, который рассказал, что 14 октября в 19:12 получил звонок от неизвестного, представившегося следователем.

Злоумышленник сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги со счёта заявителя, поэтому срочно нужно перевести средства на защищённый счёт. После этого петербуржец через банкомат перевел на указанные неизвестным счета 1 580 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге еще одна пожилая женщина оказалась обманута злоумышленниками. Неприятность произошла у 73-летней пенсионерки с Ропшинского шоссе в Петродворцовом районе.