Пенсионерка с Ропшинского не смогла защитить накопленный миллион

В Санкт-Петербурге еще одна пожилая женщина оказалась обманута злоумышленниками. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как стало известно Gazeta.SPB, неприятность произошла у 73-летней пенсионерки с Ропшинского шоссе в Петродворцовом районе. Около 19:50 вечера 16 октября она обратилась к правоохранителям и сообщила, что 14 октября в 09:00 ей позвонил неизвестный. По словам мужчины, злоумышленники пытались похитить деньги с банковских счетов женщины, поэтому их необходимо перевести на защищённый счёт.

После этого заявительница с помощью мобильного приложения перевела 1 000 000 рублей на счет, указанный заявителем. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионер с Комендантского проспекта перевел мошенникам 1 062 000 рублей в надежде сохранить свои денежные средства.