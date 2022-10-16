В Приморском районе мошенники обманули пенсионера и заставили отдать более 1 млн рублей

В Приморском районе мошенники обманули пенсионера и заставили отдать более 1 млн рублей. Фото: Pxhere

В Приморском районе мошенники обманули пенсионера и заставили отдать более 1 млн рублей. Фото: Pxhere

Пожилой мужчина с Комендантского проспекта перевел мошенникам 1 062 000 рублей в надежде сохранить свои денежные средства.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию Приморского района 80-летний пенсионер обратился 15 октября около 14:30. Мужчина рассказал, что 14 октября с 12:00 до 17:00 часов на его телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка РФ. Заявителю сообщили, что с его банковского счета пытаются похитить денежные средства, которые, в целях сохранения, необходимо перевести на другой, более безопасный.

Так гражданин и сделал. Около 17:00 часов через банкомат рядом со станцией метро «Комендантский проспект» пенсионер перевел денежные средства в сумме 1 062 000 рублей на указанные злоумышленником счета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Петербурга правоохранители зафиксировали крупную кражу имущества из квартиры двух гендиректоров-сожителей. В общей сложности сумма материального ущерба составила 12 750 000 рублей.