На Дибуновской неизвестные домушники вынесли из квартиры двух гендиректоров имущества на 12,7 млн

На Дибуновской домушники вынесли из квартиры гендиректоров-сожителей имущества на 12,7 млн. Фото: "Яндекс.Карты"

На Дибуновской домушники вынесли из квартиры гендиректоров-сожителей имущества на 12,7 млн. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморском районе правоохранители зафиксировали крупную кражу имущества из квартиры двух гендиректоров-сожителей. Общая сумма материального ущерба составила 12 750 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, рано утром 15 октября, в 08:14, к правоохранителям обратился 35-летний генеральный директор компании, занимающейся печатью полиграфии и фотопродукции, который сообщил, что из квартиры на Дибуновской, 50, где он проживает, неизвестные вынесли ценные вещи и денежные средства.

По версии следствия в период с 9 часов вечера 7 октября до одиннадцати вечера 14 октября злоумышленники неизвестным способом проникли в квартиру заявителя и забрали из прикроватной тумбочки спальной комнаты две пары наручных часов, 4 кольца с драгоценными камнями и денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Заявление позже подала и 49-летняя сожительница мужчины, являющаяся гендиректором крупной петербургской компании, которая подтвердила, что у нее тоже пропали деньги и имущество. В общей сложности ущерб составил 12 750 000 рублей.

Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована. Видеонаблюдение устанавливается. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга двое злоумышленников напали на местного жителя с газовым баллончиком и, угрожая ножом, заставили перевести 10 тысяч рублей.