На Дибуновской неизвестные домушники вынесли из квартиры двух гендиректоров имущества на 12,7 млн

На Дибуновской неизвестные домушники вынесли из квартиры двух гендиректоров имущества на 12,7 млн
На Дибуновской домушники вынесли из квартиры гендиректоров-сожителей имущества на 12,7 млн. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморском районе правоохранители зафиксировали крупную кражу имущества из квартиры двух гендиректоров-сожителей. Общая сумма материального ущерба составила 12 750 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, рано утром 15 октября, в 08:14, к правоохранителям обратился 35-летний генеральный директор компании, занимающейся печатью полиграфии и фотопродукции, который сообщил, что из квартиры на Дибуновской, 50, где он проживает, неизвестные вынесли ценные вещи и денежные средства.

По версии следствия в период с 9 часов вечера 7 октября до одиннадцати вечера 14 октября злоумышленники неизвестным способом проникли в квартиру заявителя и забрали из прикроватной тумбочки спальной комнаты две пары наручных часов, 4 кольца с драгоценными камнями и денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Заявление позже подала и 49-летняя сожительница мужчины, являющаяся гендиректором крупной петербургской компании, которая подтвердила, что у нее тоже пропали деньги и имущество. В общей сложности ущерб составил 12 750 000 рублей.

Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована. Видеонаблюдение устанавливается. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга двое злоумышленников напали на местного жителя с газовым баллончиком и, угрожая ножом, заставили перевести 10 тысяч рублей.

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