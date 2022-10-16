На Шаумяна двое с баллончиком под угрозой ножа лишили петербуржца денег

В пятницу вечером в Красногвардейском районе двое злоумышленников напали на местного жителя с газовым баллончиком и, угрожая ножом, заставили перевести на указанные счета 10 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на проспекте Шаумяна у дома 75. Сам 32-летний пострадавший проживает неподалеку. Мужчина обратился в полицию около 20:27.

По версии следствия, около 19:00 двое неизвестных мужчин, распылив в сторону неработающего петербуржца газовый баллончик и угрожая применением ножа, заставили его перевести денежные средства. В тот же день, около 21:35, на месте происшествия удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 39-летний гражданин, который также также проживает на проспекте Шаумяна, и 43-летний мужчина с улицы Казанская. Последнего специалисты поймали в 23:55.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Обоих предполагаемых злоумышленников поместили в ИВС.

Выяснилось, что у обоих задержанных есть судимости. Так, первый неоднократно привлекался за кражу, выплачивал штраф, а после пребывал в колонии-поселении сроком 6 месяцев. Второй был осужден за грабеж и по другим статьям, а за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью находился в колонии особого режима 15 лет.

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