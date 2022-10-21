Премия «Город действия» предоставляет возможность волонтерам рассказать о себе

Множество волонтеров, которые вносят в жизнь Петербурга что-то свое, смогут рассказать о себе в рамках премии «Город действия».

О многих героях зачастую жители крупного города даже не знают. «Мойка78» организует такую премию, благодаря которой с волонтерами можно познакомиться, узнать их судьбу и может быть даже самим принять участие в благотворительных проектах.

Например, Екатерина Рогожина является мамой ребенка с ДЦП, что подтолкнуло ее создать собственный благотворительный фонд, а Мария Гришина является участником штаба проекта «МыВместе» в Ломоносовском районе и амбассадор Молодежного правительства региона.

Еще одной участницей премии стала активистка благотворительного фонд «Шередарь» Кристина Заикина, которая занимается помощью детям, перенесшим онкологические заболевания. Создание благотворительного фонда «Истоки добра» инициировала волонтер Елена Анисимова. Есть в номинантах премии «Город действия» и экоактивисты, среди которых Алеся Баринова, выступающая за раздельный сбор мусора.

Это далеко не все герои Петербурга, которые принимают участие в премии, их намного больше и вклад каждого очень ценен и незаменим. Неизвестно кто победит, но каждый из этих людей уже выиграл свой главный приз — доброе сердце и искреннюю отдачу от тех, кому уже успели помочь.

Спонсором премии «Город действия» выступает бренд мужской косметики REBEL, а партнерами — автошкола «Светофор» и Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на премии «Город действия» жители Северной столицы смогут оказать поддержку благотворительным фондам.