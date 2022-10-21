На премии «Город действия» петербуржцы смогут оказать поддержку благотворительным фондам

Стартует онлайн-голосование в рамках премии «Город действия» от Мойка78, номинантами которого являются различные благотворительные фонды.

Петербуржцы могут выбраться любого понравившегося участки. Например, в номинации «Социальный Петербург» за победу борются сразу несколько благотворительных организаций, среди которых «Исток жизни», помогающий семьям с детьми-инвалидами и людям со специальными потребностями более старшего возраста, а также АНО «Иной взгляд». Также на премии представлены коллеги «Иного взгляда» из благотворительного фонда «Другие мечты».

Фонды «Делай добро легко» и «Объятия» тоже уделяют большое внимание детям, а организация «Доброделы» дает шанс тем, кто хочет помочь, но не знает, как окунуться в сложную сферу благотворительности.

«Благотворительная больница» стала участником из медицинской сферы. Медики-волонтеры дежурят в пунктах обогрева бездомных, а также исследуют заброшенные здания Петербурга в поисках тех, кто нуждается в поддержке.

АНО «Созидатели» стала одной из крупнейших благотворительных организаций в списке номинантов «Города Действия», ее волонтеры заботятся об отказных детях в больницах, уделяют внимание своим подопечным в детских домах и руководят собственным инклюзивным театром.

Также в номинации представлены проекты «Мамоход по СПб», «Грузовик Добра», «Петербург — город перемен» и «Донор Колпинского района».

Спонсором премии «Город действия» выступает бренд мужской косметики REBEL, а партерами — Автошкола «Светофор» и Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что премия «Город действия» от Мойки78 переходит на новый этап. В прошлом году номинантами были только 30 проектов, а в этом определены уже 35 номинантов.