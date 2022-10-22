В Ленобласти «бесплатная продуктовая помощь» обернулась для пенсионерки пропажей 60 тысяч рублей

В Тосненском районе Ленобласти липовая «волонтер» бесплатной продуктовой помощи обчистила пенсионерку на 60 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 октября в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 20 октября к ней в квартиру на Железнодорожной улице пришла неизвестная женщина. Злоумышленница под предлогом бесплатной продуктовой помощи пенсионерам убедила старушку впустить ее в дом.

После ухода неизвестной пострадавшая обнаружила пропажу 60 000 рублей, находившихся в комнате в конверте. Выяснилось, что 21 июля с похожим случаем обратилась в полицию жительница дома по той же улице. Женщина заявила, что к ее пожилой соседке приходили неизвестные женщины, после чего пропали деньги.

С места преступления изъяли следы пальцев рук, следы обуви и конверт. Видеонаблюдение отсутствовало, но пенсионерка смогла назвать приметы преступницы — ей оказалась высокая женщина на вид 50 лет, одета в темную удлиненную куртку и шапку темного цвета.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ (кража).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пенсионер с Кораблестроителей за неделю потерял свыше 4 млн.