Жители Петербурга и Ленобласти в два раза меньше интересовались покупкой элитных коттеджей в 2022 году

Спрос на коттеджи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области упал в два раза с начала 2022 года.

По информации Коммерсантъ, число сделок на первичном рынке премиального малоэтажного загородного жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам трех кварталов 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза.

По словам директора департамента элитной недвижимости петербургского офиса NF Group Татьяны Любимовой, с февраля количество сделок с загородной недвижимостью сократилось как на первичном, так и на вторичном рынках. К примеру, за период с января по июнь спрос на первичную загородную недвижимость сократился в элитных поселках — на 43%, еще больше в поселках бизнес-класса — на 73%.

«В Петербурге всегда наблюдался низкий спрос на высокобюджетную загородную недвижимость по сравнению, например, с Москвой, поскольку данный сегмент рынка не так развит. К тому же загородная недвижимость рассматривается преимущественно как дополнительное жилье, а не основное»,— поясняила Любимова.

При этом аналитики «Циана» отмечают, что в Северной Столице дома часто располагаются в самых престижных локациях, у воды, чем и определяется их высокая стоимость. В итоге здесь традиционно средняя стоимость загородных домов гораздо выше, чем в Москве.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что частичная мобилизация не смогла заставить петербуржцев продавать свои квартиры с пометкой «срочно».