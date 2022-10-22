Экономные россияне за шесть месяцев купили на 20% меньше компьютеров

Продажи персональных компьютеров в России сократились на 20% с начала 2022 года. П словам экспертов, этот кризис связан не только с уходом крупных игроков с рынка, но и с обычным желанием сэкономить.

По информации «Ведомостей», аналитики дистрибутора Marvel подсчитали, что продажи персональных компьютеров за первые шесть месяцев 2022 года в России составили 1,18 млн устройств, что на 20,3% ниже, чем годом ранее. По словам экспертов, сильнее других в стране сократились продажи американских ноутбуков HP и Dell — традиционных лидеров на российском рынке.

«Во 2-м квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в 1-м квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году», — уточнил представитель Marvel.

Так с уходом американцев лидером рынка оказалась китайская Lenovo — продажи ее компьютеров выросли на 3% и заняли 8% рынка. Кроме того, на 12% выросли продажи российского бренда Aquarius, его доля рынка составила 5,2%.

Среди причин к сокращению продаж аналитики называют не только уход с российского рынка крупных производителей ПК, но и банальное стремление потребителей сэкономить. По мнению экспертов, улучшения показателей в 3-м и 4-м кварталах ожидать не стоит.

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