Финляндия в 2023 году планирует ужесточить контроль за покупками недвижимости иностранцами

Финляндия в 2023 году планирует ужесточить контроль за покупками недвижимости иностранцами
Фото: unsplash

Власти Финляндии намерены с начала 2023 года ужесточить контроль над приобретением недвижимости иностранцами. Все дело в нацбезопасности и возможности государства вмешиваться в подобные сделки.

По данным ТАСС, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что правительство страны разработало законопроект по ужесточению контроля над приобретением иностранцами недвижимости. При необходимости ведомство получит возможность при выяснять источники финансирования сделки.

«В случае поддержки парламентом этой инициативы Минобороны получит более широкие возможности для вмешательства в сделки с недвижимостью, которые могут представлять угрозу национальной безопасности», — отметил министр.

Так власти смогут легко сканировать информацию о таких сделках, а также получат преимущественное право покупки недвижимости и сможет заблокировать сделку, если того потребуют соображения национальной безопасности.

Это касается прежде всего недвижимости, расположенной на расстоянии 1 км от объектов Минобороны или Пограничной службы республики. Новые нормы могут вступить в силу в начале 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы назвали места в городе и пригородах, напоминающие о Финляндии.

иностранцы минобороны покупка недвижимости финляндия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженками рассказали о болезнях, которыми можно заразиться во время ...
Эрдоган проведет референдум по вопросу официального ношения женщинами хиджаба
Петербуржцы усыпали цветами могилу основателя театра «Русская антреприза» ...
Google Play удалил из доступа 16 вредоносных приложений с 20 млн скачиваний
УЕФА оплатила расходы Петербургу за организацию финала Лиги чемпионов-2022
Врач-диетолог назвала самые «сонные» продукты в рационе россиян
Из Некрасовского сада под покровом ночи убрали сомнительную скульптуру ...
Потеря ребенка вынудила 40-летнюю Бритни Спирс обратиться к услугам ...