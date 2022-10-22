Финляндия в 2023 году планирует ужесточить контроль за покупками недвижимости иностранцами

Власти Финляндии намерены с начала 2023 года ужесточить контроль над приобретением недвижимости иностранцами. Все дело в нацбезопасности и возможности государства вмешиваться в подобные сделки.

По данным ТАСС, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что правительство страны разработало законопроект по ужесточению контроля над приобретением иностранцами недвижимости. При необходимости ведомство получит возможность при выяснять источники финансирования сделки.

«В случае поддержки парламентом этой инициативы Минобороны получит более широкие возможности для вмешательства в сделки с недвижимостью, которые могут представлять угрозу национальной безопасности», — отметил министр.

Так власти смогут легко сканировать информацию о таких сделках, а также получат преимущественное право покупки недвижимости и сможет заблокировать сделку, если того потребуют соображения национальной безопасности.

Это касается прежде всего недвижимости, расположенной на расстоянии 1 км от объектов Минобороны или Пограничной службы республики. Новые нормы могут вступить в силу в начале 2023 года.

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