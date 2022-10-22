УЕФА оплатила расходы Петербургу за организацию финала Лиги чемпионов-2022

УЕФА оплатила расходы Петербургу за организацию финала Лиги чемпионов-2022
Фото: МК в Питере

УЕФА выплатил российской стороне компенсации за организацию финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге. Финал Лиги чемпионов должен был пройти на стадионе «Газпром Арена» 28 мая 2022 года.

По информации Спорт-Экспресс, генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. По его словам, этот вопрос теперь окончательно закрыт.

«УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», — отметил Сорокин.

Напомним, что УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Стад де Франс» домашний стадион «ПСЖ». Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что женский «Зенит» впервые в истории взял золото чемпионата России.

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